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Лингард рассказал о мотивации попасть в состав сборной Англии на ЧМ-2022 после пропущенного Евро-2020

09:48

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал о своем желании попасть в состав сборной Англии на ЧМ-2022.

«Я был расстроен из-за того, что пропустил Евро, но я поддерживал ребят. Конечно, то, что я пропустил турнир, дает больше мотивации для того, чтобы участвовать в самых крупных соревнованиях и самых важных матчах. Учитывая, в каком положении я был в определенный момент, не очень часто играл и не попадал в сборную, мое возвращение показывает, чего можно добиться, если упорно трудиться и верить в себя», — приводит Sky Sports слова Лингарда.

В сезоне-2021/22 Лингард провел 6 матчей за «МЮ», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Во второй половине сезона-2020/21 футболист выступал за «Вест Хэм» на правах аренды, где забил 9 голов и отдал 5 результативных передач в 16 матчах, но не попал в итоговую заявку сборной Англии на чемпионат Европы.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/12040/12427873/jesse-lingard-man-utd-midfielder-targets-2022-world-cup-spot-to-make-up-for-euros-omission

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Иван Торопцев все материалы автора

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