Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир тренируется на базе «канониров»

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир тренируется на базе клуба, сообщает пресс-служба «канониров».

«Мы помогаем Джеку в подготовке и тренировках, пока он определяется со следующим шагом в карьере», — говорится в сообщении в Twitter «Арсенала».

Hey, @JackWilshere ???



We're helping Jack prepare and train for his next step, while he continues to do his coaching badges pic.twitter.com/KI41WlTNdx — Arsenal (@Arsenal) October 7, 2021

Предыдущим клубом Уилшира был «Борнмут». Футболист принадлежал команде с января по июль 2021 года. В данный момент 29-летний англичанин является свободным агентом. 1 сентября сообщалось, что он тренируется с клубом «Комо» из серии B.