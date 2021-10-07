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Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир тренируется на базе «канониров»

12:33
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Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир тренируется на базе клуба, сообщает пресс-служба «канониров».

«Мы помогаем Джеку в подготовке и тренировках, пока он определяется со следующим шагом в карьере», — говорится в сообщении в Twitter «Арсенала».

Предыдущим клубом Уилшира был «Борнмут». Футболист принадлежал команде с января по июль 2021 года. В данный момент 29-летний англичанин является свободным агентом. 1 сентября сообщалось, что он тренируется с клубом «Комо» из серии B.

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Иван Торопцев все материалы автора

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