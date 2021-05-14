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Гвардиола назвал команды, которые составят конкуренцию «Ман Сити» в следующем сезоне

13:58

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, кто, по его мнению, в следующем сезоне может составить конкуренцию «горожанам».

«Юнайтед» становится сильнее каждый год, «Ливерпуль» вернется на свой уровень предыдущих сезонов. Из-за травм защитников им не везет. «Челси», «Лестер» сделают шаг вперед в следующем сезоне. «Арсенал» тоже, если они будут доверять Микелю Артете", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

В этом сезоне «Манчестер Сити» за три тура до конца сезона стал чемпионом АПЛ. «МЮ» идет на второй позиции.

Дополнительная информация:

https://www.manchestereveningnews.co.uk/

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