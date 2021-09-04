Правительство Великобритании отказало «МЮ» в просьбе отменить 5-дневный карантин для Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вечером 3 сентября прибыл в Манчестер и должен пройти 5-дневный карантин, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, руководство клуба сделало запрос в Правительство страны с просьбой отменить карантин для португальца, но получили отказ. Теперь Роналду сможет приступить к тренировкам через 5 дней после сдачи отрицательных тестов на коронавирус.

О переходе 36-летнего португальца из «Ювентуса» стало известно 27 августа. В составе «МЮ» он выступал ранее с 2003 по 2009 год.

Роналду трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.