Правительство Великобритании отказало «МЮ» в просьбе отменить 5-дневный карантин для Роналду
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вечером 3 сентября прибыл в Манчестер и должен пройти 5-дневный карантин, сообщает Manchester Evening News.
По сведениям источника, руководство клуба сделало запрос в Правительство страны с просьбой отменить карантин для португальца, но получили отказ. Теперь Роналду сможет приступить к тренировкам через 5 дней после сдачи отрицательных тестов на коронавирус.
О переходе 36-летнего португальца из «Ювентуса» стало известно 27 августа. В составе «МЮ» он выступал ранее с 2003 по 2009 год.
Роналду трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.
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