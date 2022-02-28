Гвардиола высказался об уходе Бьелсы с поста главного тренера «Лидса»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу увольнения Марсело Бьелсы из «Лидса».

Вчера, 27 февраля, клуб сообщил об уходе специалиста с поста главного тренера.

«Мне жаль его. Его наследие в городе Лидс и клубе. Я уверен, игроки тоже сожалеют. Но как главные тренеры мы зависим от результатов. У него они в последнее время были не очень хорошими. Но наблюдать за ним в течение четырех сезонов было очень интересно, и я желаю ему самого лучшего», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Сити».