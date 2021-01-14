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Лингард близок к переходу в «Ниццу»

09:14
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард близок к переходу в «Ниццу», сообщает Sky Sports.

По информации источника, представители 27-летнего англичанина практически согласовали аренду игрока в французский клуб до конца сезона-2020/21. Сообщается, что о сделке может быть объявлено на следующей неделе.

В сезоне-2020/21 Лингард принял участие в 3 матчах «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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