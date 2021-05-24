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Линекер высоко оценил игру «Лестера» в сезоне-2020/21 АПЛ

13:11
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Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер высказался о результатах «Лестера» в завершившемся розыгрыше чемпионата.

«Лисы» заняли пятое место в турнирной таблице и не попали в Лигу чемпионов.

«В итоге на «Лестере» сказались травмы. Повреждение Уэсли Фофана стало последним гвоздем в крышку гроба. Тем не менее «Лестер» провел чудесный сезон. Отлично играли», — написал в своем Twitter Линекер.

Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», второе место занял «МЮ», на третьей строчке расположился «Ливерпуль».

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