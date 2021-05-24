Гвардиола признан лучшим тренером года в Англии

Лучшим тренером года в Англии по версии Ассоциации менеджеров английской лиги признан главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, сообщает официальный сайт организации 24 мая. Он получил приз, названный в честь сэра Алекса Фергюсона.

В голосовании испанский специалист обошел Марсело Бьелсу («Лидс»), Даниэля Фарке («Норвич»), Эмму Хэйес (женская команда «Челси»), Дэвида Мойеса («Вест Хэм) и Брендана Роджерса («Лидс»).

В сезоне-2020/21 «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги. Также команда дошла до финала Лиги чемпионов, где 29 мая сыграет с «Челси».