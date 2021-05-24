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Артета хочет сохранить Эдегора в «Арсенале»

12:54
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета надеется сохранить в команде полузащитника Мартина Эдегора, чей контракт принадлежит «Реалу».

«У нас есть очень четкое и твердое мнение о том, что мы хотим делать. Эдегор не наш футболист, мы обсудим его вопрос в ближайшие недели. Мы уважаем тот факт, что он принадлежит «Реалу», и будем поддерживать диалог.

Мы постарались сделать все возможное, чтобы Эдегор играл у нас. Думаю, он хорошо адаптировался к нашему стилю и к нашему клубу. Надеюсь, мы дали ему надежду и чувство, что для него «Арсенал» может быть хорошим местом», — цитирует Артету Goal.com.

Мартин Эдегор присоединился к «канонирам» в конце января и успел провести в нынешнем сезоне АПЛ 12 матчей и забить один гол.

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