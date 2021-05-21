«Челси» хочет купить Кейна

«Челси» заинтересован в покупке форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщает ESPN.

По данным источника, лондонский клуб готов включить в сделку несколько своих игроков, среди которых Тэмми Абрахам и Кепа Аррисабалага. Однако в «Челси» опасаются, что руководство «шпор» не будет идти на сделку с английским клубом, чтобы не усиливать конкурентов по АПЛ.

В игроке также заинтересованы «Реал», «Ман Сити» и «МЮ».

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 34 матча в чемпионате Англии, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.