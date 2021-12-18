Линекер: «Еще один матч сыграл в ящик»
Бывший форвард сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер прокомментирован перенос матча 18-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Бернли».
Встреча была перенесена за два часа до начала матча из-за вспышки коронавируса в команде хозяев.
«Еще один матч сыграл в ящик. «Астон Вилла» — «Бернли» перенесена смехотворно поздно», — написал Линекер в Twitter.
Напомним, что уже пять сегодняшних матчей чемпионата Англии перенесены по причине ковида.
У «Астон Виллы» после 17 проведенных встреч в копилке находится 22 балла, с которыми она делит девятое место с «Лестером».
С 11 набранными баллами «Бернли» находится в зоне вылета, на 18 позиции в турнирной таблице АПЛ.
Another game bites the dust. Aston Villa v Burnley postponed ridiculously late.— Gary Lineker ? (@GaryLineker) December 18, 2021
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