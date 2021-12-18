Линекер: «Еще один матч сыграл в ящик»

Бывший форвард сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер прокомментирован перенос матча 18-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Бернли».

Встреча была перенесена за два часа до начала матча из-за вспышки коронавируса в команде хозяев.

«Еще один матч сыграл в ящик. «Астон Вилла» — «Бернли» перенесена смехотворно поздно», — написал Линекер в Twitter.

Напомним, что уже пять сегодняшних матчей чемпионата Англии перенесены по причине ковида.

У «Астон Виллы» после 17 проведенных встреч в копилке находится 22 балла, с которыми она делит девятое место с «Лестером».

С 11 набранными баллами «Бернли» находится в зоне вылета, на 18 позиции в турнирной таблице АПЛ.