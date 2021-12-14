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Линделеф испытывал затруднение дыхания в матче с «Норвичем. Сейчас в команде эпидемия коронавируса

18:20
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«Манчестер Юнайтед» развеял опасения насчет состояния здоровья защитника Виктора Линделефа.

Швед покинул поле по ходу матча чемпионата Англии против «Норвича» (0:1) на 74-й минуте. Ситуация выглядела тревожно, потому что игрок сборной Швеции жестом указал на грудь и сразу попросил замену.

«Он не помнит, как это произошло. Полагаю, он столкнулся с другим игроком и не мог дышать. У него возникли проблемы с дыханием, а его сердечный ритм был выше, чем обычно, поэтому мы были вынуждены заменить его», — цитирует главного тренера «Юнайтед» Ральфа Рангника Sky Sports.

Недавно АПЛ перенесла матч 17-го тура между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед» на неопределенный срок. Данное решение принято из-за вспышки коронавируса в «МЮ».

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Иван Шитик все материалы автора

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