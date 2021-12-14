Артета прокомментировал решение лишить Обамеянга капитанской повязки в «Арсенале»
18:04
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решение лишить Пьер-Эмерика Обамеянга капитанской повязки. Игрок поплатился за нарушение дисциплины на прошлой неделе.
«Будет ли Обамеянг продан теперь? Прямо сейчас я лишь могу сказать, что мы приняли данное решение, и оно было по-настоящему тяжелым.
Если бы я мог, я бы предпочел не касаться этой темы, но мы вынуждены это делать.
У нас есть группа лидеров — мы думаем, что обладаем несколькими игроками, достойными быть капитаном», — цитирует Артету TalkSPORT.
В нынешнем сезоне 32-летний габонец забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах.
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