Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Артета прокомментировал решение лишить Обамеянга капитанской повязки в «Арсенале»

18:04
Теги:

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решение лишить Пьер-Эмерика Обамеянга капитанской повязки. Игрок поплатился за нарушение дисциплины на прошлой неделе.

«Будет ли Обамеянг продан теперь? Прямо сейчас я лишь могу сказать, что мы приняли данное решение, и оно было по-настоящему тяжелым.

Если бы я мог, я бы предпочел не касаться этой темы, но мы вынуждены это делать.

У нас есть группа лидеров — мы думаем, что обладаем несколькими игроками, достойными быть капитаном», — цитирует Артету TalkSPORT.

В нынешнем сезоне 32-летний габонец забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Это флаг города, который дал ему больше, чем вся Украина». Ломаченко получил поддержку от боксера, с которым хотел разобраться
Эксперт оценил планы ЕС отказаться от долгосрочных конрактов по газу
0
Реклама