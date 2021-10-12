«Лидс» продлит контракт с полузащитником, которым интересуются топ-клубы
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Полузащитник «Лидса» Кэлвин Филлипс в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает The Telegraph.
Переговоры между сторонами близки к завершению. 25-летний игрок должен поставить подпись под новым договором на улучшенных условиях. Текущее соглашение рассчитано до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что в услугах Филлипса заинтересованы английские топ-клубы, включая «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
В текущем сезоне АПЛ на счету Филлипса шесть матчей без результативных действий.
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