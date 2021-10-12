Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может возглавить «Ньюкасл». Нынешний тренер «сорок» Стив Брюс очень близок к увольнению, сообщает Daily Mail.

Фавр покинул «Боруссию» в декабре прошлого года. Он возглавлял дортмундцев с 2018 года и привел команду к победе в Суперкубке Германии.

Ранее инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкалса» за 300 миллионов евро. Владельцем команды ранее являлся бизнесмен Майк Эшли. Он находился во главе клуба 14 лет.

«Ньюкасл» под руководством Стива Брюса после семи туров набрал всего 3 очка и занимает 19-е место в чемпионате Англии.