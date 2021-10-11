Ляказетт окончательно решил покинуть «Арсенал». Азмуна на числе в числе кандидатов ему на замену
«Арсенал» не оставляет попыток сохранить Александра Ляказетта, но нападающий собирается продолжить карьеру в другом месте. Как сообщает Football London, французский нападающий окончательно решил покинуть «канониров» грядущим летом.
Отметим, что в этом сезоне форвард провел за «Арсенал» четыре поединка, отметившись двумя голами и ассистом.
Ранее появилась информация, что лондонский клуб рассматривает возможность приобретения нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. 26-летний иранец может заменить 30-летнего Александра Ляказетта, который летом 2022 года станет свободным агентом. Контракт Азмуна с «Зенитом» также истекает следующим летом.
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