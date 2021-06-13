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«Лидс» претендует на защитника «Рейнджерс» и сборной Хорватии

12:15
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«Лидс» интересуется защитником «Рейнджерс» и сборной Хорватии Борной Баришичем, сообщает Football Insider.

По информации источника, «павлины» обозначили приоритетной задачей на летнее трансферное окно поиск игрока на левый фланг обороны. Сообщается, что клуб будет просматривать 28-летнего хорвата на Евро-2020.

В сезоне-2020/21 Баришич провел 50 матчей за «Рейнджерс», на его счету 5 голов и 14 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

На Евро-2020 Хорватия сыграет в одной группе с Англией, Шотландией и Чехией.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/sources-leeds-united-set-sights-on-signing-rangers-star-barisic-as-agent-mandated/

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