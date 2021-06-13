«Арсенал» ведет переговоры по трансферу Фекира
10:13
«Арсенал» ведет переговоры по покупке полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира, сообщает AS.
По информации источника, «канониры» пытаются договориться о трансфере 27-летнего француза с испанским клубом, но «Бетис» запрашивает сумму выше, чем готовы заплатить лондонцы.
В сезоне-2020/21 Фекир провел 38 матчей за «Бетис», на его счету 5 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/06/11/primera/1623426465_027219.html
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