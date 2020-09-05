«Лидс» намерен купить Гвардиола

«Лидс» близок к покупке защитника загребского «Динамо» Йошко Гвардиола, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны близки к заключению сделки. Сообщается, что трансфер обойдется английской команде в сумму около 20 миллионов евро. Источник отмечает, что «Лидс» также продолжает переговоры по трансферу полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля.

18-летний Гвардиол провел за основную команду загребского «Динамо» 13 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорватского защитника в 6 миллионов евро.