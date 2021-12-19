«Лидс» хочет усилиться полузащитником «Ювентуса»
«Лидс» интересуется полузащитником «Ювентуса» Уэстоном Маккенни, сообщает The Sun.
По информации источника, английский клуб готов предложить за 23-летнего американца 20 миллионов фунтов, при этом сам футболист хотел бы остаться в нынешней команде и бороться за место в основном составе.
В сезоне-2021/22 Маккенни провел 17 матчей за «Ювентус», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22,5 миллиона фунтов.
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Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/17082396/leeds-20m-transfer-juventus-weston-mckennie/?rec_article=true
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