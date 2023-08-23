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Сегодня, 14:26

Личка объяснил успехи Гвардиолы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка считает, что испанский тренер Хосеп Гвардиола добился больших побед благодаря умению сохранять здоровую атмосферу в коллективе, где собраны амбициозные футболисты мирового уровня.

«Все думают, что это просто, когда у тебя в команде 20 футболистов мирового уровня, но важно уметь найти с ними общий язык. Ты можешь выпустить на поле только десять игроков, в то время как другие десять остаются в запасе. Они могут спокойно воспринять это один-два раза, но когда не выходят в старте на протяжении трех-четырех матчей, то надо уже быть хорошим психологом — уметь с ними разговаривать. Это особая тренерская работа. Поэтому я с большим уважением отношусь к таким тренерам, как Гвардиола, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти. Лучший ли Гвардиола? Всегда тяжело ответить на этот вопрос. Точно один из лучших, о чем говорят его успехи. Но больших побед добивался и Моуринью, в том числе и сейчас с «Ромой», — приводит слова Лички ТАСС.

52-летний Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время он пять раз выигрывал чемпионат Англии, по два раза — кубок и суперкубок страны, четыре раза — Кубок английской лиги, по разу — Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Источник: https://tass.ru/sport/18566571
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Манчестер Сити
Марцел Личка
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 2 2 0 0 8-2 6
2
 Ман. Сити 2 2 0 0 4-0 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 3-1 6
4
 Тоттенхэм 2 1 1 0 4-2 4
5
 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
6
 Вест Хэм 2 1 1 0 4-2 4
7
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
8
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
9
 Кр. Пэлас 2 1 0 1 1-1 3
10
 МЮ 2 1 0 1 1-2 3
11
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
12
 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
13
 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
14
 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
15
 Челси 2 0 1 1 2-4 1
16
 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0
17
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 1-5 0
20
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
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 - : -
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Борнмут – Тоттенхэм
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Солли Марч

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 3
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

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 3
Тайво Авонийи

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Ноттингем Форест

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П
Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

 2
Каору Митома

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Брайтон

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Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

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Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 2 1 1
Анасс Зарури

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Бернли

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Найеф Агерд

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 2 0 0
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