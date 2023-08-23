Личка объяснил успехи Гвардиолы

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка считает, что испанский тренер Хосеп Гвардиола добился больших побед благодаря умению сохранять здоровую атмосферу в коллективе, где собраны амбициозные футболисты мирового уровня.

«Все думают, что это просто, когда у тебя в команде 20 футболистов мирового уровня, но важно уметь найти с ними общий язык. Ты можешь выпустить на поле только десять игроков, в то время как другие десять остаются в запасе. Они могут спокойно воспринять это один-два раза, но когда не выходят в старте на протяжении трех-четырех матчей, то надо уже быть хорошим психологом — уметь с ними разговаривать. Это особая тренерская работа. Поэтому я с большим уважением отношусь к таким тренерам, как Гвардиола, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти. Лучший ли Гвардиола? Всегда тяжело ответить на этот вопрос. Точно один из лучших, о чем говорят его успехи. Но больших побед добивался и Моуринью, в том числе и сейчас с «Ромой», — приводит слова Лички ТАСС.

52-летний Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время он пять раз выигрывал чемпионат Англии, по два раза — кубок и суперкубок страны, четыре раза — Кубок английской лиги, по разу — Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.