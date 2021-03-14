Варди набрал 100-е очко результативности в АПЛ после 30 лет. Это удавалось только великим
Нападающий «Лестера» Джейми Варди отдал голевой пас в матче 28-го тура чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед». Для 34-летнего форварда пас стал сотым результативным действием в АПЛ после достижения 30-летнего возраста (81 гол, 19 передач).
Варди стал всего шестым футболистом, достигшим этой отметки.
Ранее не меньше ста очков результативности в премьер-лиге набирали только Тедди Шерингем (127), Фрэнк Лэмпард (118), Иэн Райт (110), Алан Ширер (102) и Джанфранко Дзола (101).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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