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Варди набрал 100-е очко результативности в АПЛ после 30 лет. Это удавалось только великим

17:49
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Нападающий «Лестера» Джейми Варди отдал голевой пас в матче 28-го тура чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед». Для 34-летнего форварда пас стал сотым результативным действием в АПЛ после достижения 30-летнего возраста (81 гол, 19 передач).

Варди стал всего шестым футболистом, достигшим этой отметки.

Ранее не меньше ста очков результативности в премьер-лиге набирали только Тедди Шерингем (127), Фрэнк Лэмпард (118), Иэн Райт (110), Алан Ширер (102) и Джанфранко Дзола (101).

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