«Лестер» Марески одержал 10 побед в 11 первых матчах — это лучший результат в Англии с 2000-го
«Лестер» под руководством Энцо Марески выиграл 10 из 11 стартовых матчей сезона в чемпионшипе.
Таким образом, итальянский специалист показал лучший результат в топ-4 дивизионах Англии с 2000 года. Тогда Жан Тигана с «Фулхэмом» также одержал 10 побед.
После 11 туров чемпионшипа «Лестер» лидирует с 30 очками. В тройке идут «Ипсвич» (28 очков) и «Престон» (20).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|8
|6
|2
|0
|18-8
|20
|
2
|Арсенал
|8
|6
|2
|0
|16-6
|20
|
3
|Ман. Сити
|8
|6
|0
|2
|17-6
|18
|
4
|Ливерпуль
|8
|5
|2
|1
|18-9
|17
|
5
|Астон Вилла
|8
|5
|1
|2
|19-12
|16
|
6
|Брайтон
|8
|5
|1
|2
|21-16
|16
|
7
|Вест Хэм
|8
|4
|2
|2
|15-12
|14
|
8
|Ньюкасл
|8
|4
|1
|3
|20-9
|13
|
9
|Кр. Пэлас
|8
|3
|3
|2
|7-7
|12
|
10
|МЮ
|8
|4
|0
|4
|9-12
|12
|
11
|Челси
|8
|3
|2
|3
|11-7
|11
|
12
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|8-13
|11
|
13
|Нот. Форест
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
14
|Вулверхэмптон
|8
|2
|2
|4
|9-14
|8
|
15
|Брентфорд
|8
|1
|4
|3
|11-12
|7
|
16
|Эвертон
|8
|2
|1
|5
|9-12
|7
|
17
|Лутон Таун
|8
|1
|1
|6
|6-15
|4
|
18
|Бернли
|8
|1
|1
|6
|7-20
|4
|
19
|Борнмут
|8
|0
|3
|5
|5-18
|3
|
20
|Шеффилд Юн.
|8
|0
|1
|7
|6-22
|1
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.10
|14:30
|
Ливерпуль – Эвертон
|- : -
|21.10
|17:00
|
Борнмут – Вулверхэмптон
|- : -
|21.10
|17:00
|
Брентфорд – Бернли
|- : -
|21.10
|17:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|- : -
|21.10
|17:00
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|- : -
|21.10
|17:00
|
Нот. Форест – Лутон Таун
|- : -
|21.10
|19:30
|
Челси – Арсенал
|- : -
|21.10
|22:00
|
Шеффилд Юн. – МЮ
|- : -
|22.10
|18:30
|
Астон Вилла – Вест Хэм
|- : -
|23.10
|22:00
|
Тоттенхэм – Фулхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|5
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|5
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|8
|1
|3
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1
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