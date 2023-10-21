«Лестер» Марески одержал 10 побед в 11 первых матчах — это лучший результат в Англии с 2000-го

«Лестер» под руководством Энцо Марески выиграл 10 из 11 стартовых матчей сезона в чемпионшипе.

Таким образом, итальянский специалист показал лучший результат в топ-4 дивизионах Англии с 2000 года. Тогда Жан Тигана с «Фулхэмом» также одержал 10 побед.

После 11 туров чемпионшипа «Лестер» лидирует с 30 очками. В тройке идут «Ипсвич» (28 очков) и «Престон» (20).