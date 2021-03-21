Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Анчелотти поздравил «Манчестер Сити» с выходом в полуфинал Кубка Англии

10:58
Теги:

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поздравил «Манчестер Сити» с выходом в полуфинал Кубка Англии. В четвертьфинальной встрече «горожане» обыграли команду итальянского специалиста со счетом 2:0.

«Мы почти смогли справиться с «Манчестер Сити», сделали все, что было в наших силах. Мы хорошо защищались на протяжении как минимум 80 минут, контролировали ход игры. В целом, я доволен, потому что нас обыграла лучшая команда мира. Это был хороший опыт для нас», — приводит Goal слова Анчелотти.

Жеребьевка полуфинала Кубка Англии состоится сегодня, 21 марта.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/man-city-are-the-best-team-in-the-world-ancelotti-has-no-regrets-/1xeo2r1gtcnlc18np36jkl1ey0

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...