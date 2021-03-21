Анчелотти поздравил «Манчестер Сити» с выходом в полуфинал Кубка Англии
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поздравил «Манчестер Сити» с выходом в полуфинал Кубка Англии. В четвертьфинальной встрече «горожане» обыграли команду итальянского специалиста со счетом 2:0.
«Мы почти смогли справиться с «Манчестер Сити», сделали все, что было в наших силах. Мы хорошо защищались на протяжении как минимум 80 минут, контролировали ход игры. В целом, я доволен, потому что нас обыграла лучшая команда мира. Это был хороший опыт для нас», — приводит Goal слова Анчелотти.
Жеребьевка полуфинала Кубка Англии состоится сегодня, 21 марта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/man-city-are-the-best-team-in-the-world-ancelotti-has-no-regrets-/1xeo2r1gtcnlc18np36jkl1ey0
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