«Лестер» благодаря дублю Тилеманса обыграл «Лидс»

«Лидс» на своем поле проиграл «Лестер» в матче 7-го тура чемпионата Англии (1:4). Полузащитник Юри Тилеманс оформил дубль, форвард Джейми Варди забил гол и сделал голевую передачу, а также забитый мяч на счету Харви Барнса. У хозяев поля единственный гол у Стюарта Далласа.

«Лестер» вышел на 2-е место в турнирной таблице. «Лидс» идет на 12-й позиции.

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7-й тур

«Лидс» — «Лестер» — 1:4 (0:2)

Голы: Барнс, 2 (0:1). Тилеманс, 21 (0:2). Даллас, 48 (1:2). Варди, 76 (1:3). Тилеманс, 90+1 — с пенальти (1:4).

«Лидс»: Меллье, Купер, Даллас (Алиоски, 81), Кох, Эйлинг, Пабло Эрнандес (Робертс, 67), Клих, Шеклтон (Поведа, 46), Бэмфорд, Элдер Кошта, Харрисон.

«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Фофана, Джастин, Томас, Олбрайтон, Менди, Прат (Мэддисон, 63), Тилеманс, Барнс (Дженгиз Юндер, 71), Варди (Морган, 85).

Предупреждения: Даллас, 50. Томас, 84.

Судья: Марринер.

2 ноября. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».