Конте: «Я не тот тренер, которому нужно подписывать контракт из-за денег»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что у него будет проблем с продлением своего контракта.

«Я должен быть честен, в моей карьере контракт никогда не был важен. Мне не нужно подписывать контракт на год, два или три. Для клуба это тоже может быть бременем.

Повторюсь, я не тот тренер, которому нужно подписывать контракт из-за денег. Мне это не нужно. В данный момент мне это не нужно. Мне хватает энтузиазма и страсти для этой работы», — цитирует Конте Football.London.

Сезон-2022/23 является последним годом по контракту Конте с лондонским клубом.