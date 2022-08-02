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Сегодня, 23:08

Конте: «Я не тот тренер, которому нужно подписывать контракт из-за денег»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что у него будет проблем с продлением своего контракта.

«Я должен быть честен, в моей карьере контракт никогда не был важен. Мне не нужно подписывать контракт на год, два или три. Для клуба это тоже может быть бременем.

Повторюсь, я не тот тренер, которому нужно подписывать контракт из-за денег. Мне это не нужно. В данный момент мне это не нужно. Мне хватает энтузиазма и страсти для этой работы», — цитирует Конте Football.London.

Сезон-2022/23 является последним годом по контракту Конте с лондонским клубом.

Антонио Конте
ФК Тоттенхэм Хотспур
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