Лэмпард провел первую тренировку в качестве главного тренера "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард провел первую тренировку во главе лондонской команды, информирует пресс-служба синих.

Ранее стало известно, что 41-летний англичанин покинул "Дерби Каунти", который тренировал с мая 2018-го. Контракт Лэмпарда с лондонцами рассчитан на три года. Он возглавлял "Дерби Каунти" с мая 2018-го.Под его руководством они вышли в финал плей-офф чемпионшипа за место в премьер-лиге, но уступили "Астон Вилле".

Лэмпард выступал за "Челси" с 2001 по 2014 год, провел за команду больше 600 матчей и забил 211 голов, став таким образом лучшим бомбардиром клуба за всю его историю. Экс-футболист трижды становился с лондонской командой чемпионом Англии (2004/05, 2005/06, 2009/10), четырежды обладателем Кубка страны (2007, 2009, 2010, 2012), выигрывал Лигу чемпионов (2011/2012) и Лигу Европы (2012/2013).