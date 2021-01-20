Лэмпард отреагировал на слухи о своей отставке

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи о возможной отставке со своего поста. Ранее сообщалось, что специалист может покинуть должность в случае поражения от «Лестера» в матче 18-го тура АПЛ. «Синие» уступили со счетом 0:2.

«Я не могу контролировать свое будущее. Меня спрашивают о нем уже несколько недель. Я принял работу в «Челси», понимая, что будут трудные времена, потому что клуб не был готов к конкуренции. У нас был трансферный бан, теперь у нас новые игроки. Кто-то пытается набрать форму, кто-то адаптируется. Сейчас нам нужно бороться», — приводит Goal слова Лэмпарда.

После 19 туров чемпионата Англии «Челси» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ с 29 очками.