Гвардиола считает, что для чемпионства «Манчестер Сити» необходимо выиграть все оставшиеся матчи

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Брайтоном» (3:0) в 30-м туре чемпионата Англии высказался о чемпионской гонке.

«Сегодня такое ощущение, что теперь мы математически в Лиге чемпионов. Люди могут говорить, что это нормально, но это не так. Достаточно посмотреть на невероятные команды, которые борются за попадание в еврокубки.

Теперь, что касается премьер-лиги, мы не дураки. Если потеряем всего два очка, «Ливерпуль» станет чемпионом. Если выиграем все матчи, станем чемпионами. Игроки это знают. Мы знаем, какие у нас тяжелые игры впереди, поэтому должны стараться. Играть так, как сегодня, и побеждать во всех матчах. Если мы это сделаем, мы будем праздновать, если нет, то поздравим «Ливерпуль», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Манчестер Сити» набрал 77 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Гвардиолы опережает «Ливерпуль» на одно очко.