Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался об игре нападающего Тимо Вернера в матче Кубка Англии с «Лутоном» (3:1).

«В этом турнире нам сопутствует успех. Мы хотели сыграть правильно — нам это удалось. Расстроен, что Вернеру так и не удалось забить пенальти. Он многое дал команде, просто все идет не так, как должно», — цитирует Лэмпарда Teamtalk.

В текущем сезоне 24-летний немец провел за «Челси» 19 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 4 результативные передачи.