Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итог матча 17-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (3:1). После первого тайма лондонцы уступали со счетом 0:3.

«Все решил индивидуальные ошибки. Они наказали нас. Чтобы достичь топ-уровня, на котором «Ман Сити» находится уже несколько лет, нужно уметь справляться с давлением. Во втором тайме мы боролись, но при счете 0:3 игра была в значительной степени уже сделана, — приводит слова тренера BBC. — Их уровень игры показывает, к чему мы должны стремиться. Нужно работать дальше.

Месяц назад люди говорили, что мы можем выиграть чемпионат. Но я был почти уверен, что с точки зрения перестройки, запрета на трансферы и нашей молодости нам предстоит пережить болезненные периоды".