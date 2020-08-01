Лэмпард назвал причину поражения в финале Кубка Англии

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его команда проиграла финал Кубка Англии против «Арсенала» (1:2) из-за череды травм. Тренер еще в первом тайме был вынужден заменить Сесара Аспиликуэту, а второй тайм начался с травмы Кристиана Пулишича. В самой концовке, когда «синие» пытались вдесятером организовать штурм, получил повреждение и Педро.

— Я не думаю слишком много насчет матча на следующей неделе против «Баварии» в Лиге чемпионов, но сегодня мы сыграли ниже своего уровня, — цитирует Лэмпарда BBC. — Две травмы задней поверхности бедра, один вывих плеча. Накануне мы потеряли Виллиана. Канте был не в форме для этого матча и вышел бы, только если бы мы нуждались в нем. Отсутствовал Рубен Лофтус-Чик.

Мы в конце очень длинного сезона — это не оправдание, но есть некоторое ощущение, что сегодня это было переломным моментом.