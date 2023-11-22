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Сегодня, 14:12

Кукурелья: «Почеттино — хороший тренер»

Виктория Кравченко
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Защитник «Челси» Марк Кукурелья рассказал, как относится к главному тренеру Маурисио Почеттино. Команда под его руководством идет на 10-м месте турнирной таблицы.

«Почеттино — хороший тренер. Мы знаем, что являемся хорошей командой. Очень важно обходиться без травм, потому что мы много бегаем и много прессингуем. Нам нужно лишь играть и набираться уверенности», — цитирует игрока пресс-служба «Челси».

В этом сезоне 25-летний испанец провел 6 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

Маурисио Почеттино
ФК Челси
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«Тоттенхэм» может быть наказан за нарушения при оформлении трансфера Дефо в 2008 году
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
15
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
16
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
17
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
18
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
19
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 4
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
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38 тур
25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 - : -
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 - : -
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
26.11 19:30
Эвертон – МЮ
 - : -
27.11 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
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Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

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Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

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И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
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Манчестер Сити

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