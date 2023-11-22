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Дзагоев: «Как бы я исправил карьеру? Когда был вариант уйти в «Челси», нужно было уходить»

Дзагоев рассказал, как исправил бы свою карьеру
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал, что изменил бы в своей карьере.

«Как бы я исправил свою карьеру? Ну, наверное, тот момент, когда был вариант уйти в «Челси», нужно было уходить. Он был, мне нужно было сказать только «да». Жирков звонил, говорил, что Роман Аркадьевич спрашивает, хочу ли я в «Челси». Условия такие, что я тренируюсь с основой и играю только в кубковых матчах. Я не был готов тогда к этому», — сказал Дзагоев в интервью YouTube-каналу Nobel.

Также 33-летний футболист объяснил, почему не решился на переход в «Челси».

«Я не боялся играть, я боялся бытовухи. Советовался с отцом, с матерью. Говорили, что успею еще. А потом, когда я уже был готов, после 2012 года, реальных предложений не было, что странно, как по мне. Если сейчас время вернуть назад, то я бы ушел в «Челси», конечно, 100 процентов», — сказал Дзагоев.

21 ноября 33-летний футболист объявил о завершении карьеры.

Дзагоев за время профессиональной карьеры играл за ЦСКА (2008-2022), «Рубин» (2022-2023) и греческую «Ламию» (2023).

Алан Дзагоев
ФК Челси
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
15
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
16
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
17
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
18
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
19
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 4
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