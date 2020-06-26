Форвард «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке поздравил «Ливерпуль», за который он ранее выступал, с победой в чемпионате Англии.

— Поздравляю всех в «Ливерпуле», в том числе моих бывших товарищей по команде, — написал Бентеке в Twitter. — Фантастическое достижение и полностью заслуженное!

«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии после победы «Челси» над «Манчестер Сити» (2:1). Для мерсисайдцев это 19-е чемпионство Англии и первое за 30 лет.