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Сегодня, 16:21

«Тоттенхэм» хочет выкупить у «Эвертона» Ришарлисона и Гордона

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«Тоттенхэм» собирается сделать предложение «Эвертону» по полузащитникам Ришарлисону и Энтони Гордону, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «ириски» ожидают предложения на этой неделе.

Ришарлисон выступает за «Эвертон» с июля 2018 года после перехода из «Уотфорда» за 39,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 25-летнего бразильца, по оценкам портала Transfermarkt, составляет 48 миллионов евро.

В этом сезоне Ришарлисон забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

21-летний Гордон является воспитанником «Эвертона». В прошлом сезоне он провел за клуб 40 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт действует до июня 2025 года.

ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Эвертон
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