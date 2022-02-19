Кристенсен пока не определился, в каком клубе продолжит карьеру
Защитник «Челси» Кристенсен имеет предложения от «Баварии» и «Барселоны»
Защитник «Челси» Андреас Кристенсен пока не принял решение, в каком клубе будет выступать в следующем сезоне, сообщает Mundo Deportivo.
Cоглашение 25-летнего датчанина с «Челси» рассчитано до лета. Лондонский клуб предлагает защитнику продлить контракт на четыре года. Также у Кристенсена есть предложения от «Баварии» и «Барселоны».
Ранее сообщалось, что футболист хочет зарабатывать 10-12 миллионов евро в год с учетом бонусов.
В нынешнем сезоне Кристенсен забил два мяча в 24 матчах за «Челси».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|25
|20
|3
|2
|61-14
|63
|
2
|Ливерпуль
|24
|16
|6
|2
|61-19
|54
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|МЮ
|25
|12
|7
|6
|40-32
|43
|
5
|Вест Хэм
|25
|12
|5
|8
|44-33
|41
|
6
|Арсенал
|22
|12
|3
|7
|34-25
|39
|
7
|Вулверхэмптон
|23
|11
|4
|8
|21-17
|37
|
8
|Тоттенхэм
|22
|11
|3
|8
|28-29
|36
|
9
|Брайтон
|24
|7
|12
|5
|25-25
|33
|
10
|Саутгемптон
|24
|6
|11
|7
|30-37
|29
|
11
|Астон Вилла
|23
|8
|3
|12
|31-36
|27
|
12
|Лестер
|22
|7
|6
|9
|36-41
|27
|
13
|Кр. Пэлас
|24
|5
|11
|8
|32-35
|26
|
14
|Брентфорд
|25
|6
|6
|13
|26-40
|24
|
15
|Лидс
|23
|5
|8
|10
|27-46
|23
|
16
|Эвертон
|22
|6
|4
|12
|28-38
|22
|
17
|Ньюкасл
|23
|4
|9
|10
|25-44
|21
|
18
|Норвич
|24
|4
|5
|15
|14-50
|17
|
19
|Уотфорд
|23
|4
|3
|16
|23-43
|15
|
20
|Бернли
|21
|1
|11
|9
|17-29
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.02
|15:30
|
МЮ – Саутгемптон
|1 : 1
|12.02
|18:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|0 : 0
|12.02
|18:00
|
Уотфорд – Брайтон
|0 : 2
|12.02
|18:00
|
Эвертон – Лидс
|3 : 0
|12.02
|20:30
|
Норвич – Ман. Сити
|0 : 4
|13.02
|17:00
|
Бернли – Ливерпуль
|0 : 1
|13.02
|17:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|1 : 0
|13.02
|17:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|0 : 2
|13.02
|19:30
|
Лестер – Вест Хэм
|2 : 2
|31.05
|00:00
|
Челси – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Рахим Стерлинг
Манчестер Сити
|10
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|8
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|21
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|11
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|12
|1
|5
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