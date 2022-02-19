Кристенсен пока не определился, в каком клубе продолжит карьеру

Защитник «Челси» Кристенсен имеет предложения от «Баварии» и «Барселоны»

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен пока не принял решение, в каком клубе будет выступать в следующем сезоне, сообщает Mundo Deportivo.

Cоглашение 25-летнего датчанина с «Челси» рассчитано до лета. Лондонский клуб предлагает защитнику продлить контракт на четыре года. Также у Кристенсена есть предложения от «Баварии» и «Барселоны».

Ранее сообщалось, что футболист хочет зарабатывать 10-12 миллионов евро в год с учетом бонусов.

В нынешнем сезоне Кристенсен забил два мяча в 24 матчах за «Челси».