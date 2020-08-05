«Кристал Пэлас» предлагает Фрэйзеру зарплату в два раза больше, чем в «Борнмуте»

Стали известны детали переговоров «Кристал Пэлас» и нападающего Райана Фрэйзера.

По информации Daily Mail, «орлы» предлагают 26-летнему шотландцу зарплату в 50 тысяч фунтов в неделю. Сообщается, что это в два раза больше, чем сумма, которую игрок получал в «Борнмуте», который покинул по окончании сезона-2019/20 в связи с истечением срока контракта.

Фрэйзер провел за «Борнмут» 32 матча в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 4 результативных передачи.