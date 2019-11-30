«Кристал Пэлас» одержал победу над «Бернли»

«Бернли» проиграл дома «Кристал Пэлас» (0:2) в матче 14-го тура чемпионата Англии. В составе гостей отличились форвард Вильфрид Заа и полузащитник Джеффри Шлупп.

«Кристал Пэлас» с 18 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» — 8-я строчка и 18 баллов.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

14-й тур

«Бернли» — «Кристал Пэлас» — 0:2 (0:1)

Голы: Заа, 45+1 (0:1). Шлупп, 78 (0:2).

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор (Питерс, 38), Корк, Брэйди (Леннон, 77), Хендрик, Вуд, Барнс (Родригес, 62), Макнейл.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Томкинс, Келли, Данн (Сако, 59), ван Анхолт, Макартур, Куяте, Миливоевич, Таунсенд (Шлупп, 70), Айю (Бентеке, 82), Заа.

Предупреждения: Бардсли, 55. Макнейл, 67.

Судья: Бэнкес (Англия).

30 ноября. Бернли. Стадион «Терф Мур».

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