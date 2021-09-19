Криштиану Роналду улучшил свой рекордный показатель по голам
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отличился в матче 5-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма».
Он забил гол в выездном матче. Стадион «Вест Хэма» в Лондоне стал 66-й европейской ареной, на которой Роналду отличался в матчах топ-5 лиг.
По этому показателю он удерживает рекорд. Ближайший преследователь — Златан Ибрагимович (64 стадиона).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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