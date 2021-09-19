Сегодня, 19 сентября, состоится матч 5-го тура английской премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» на своем поле примет «Челси». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

«Челси» идет без поражений на старте нового сезона: 3 победы и одна ничья в четырех матчах. В прошлом сезоне «синие» всего раз обыграли соперника в рамках премьер-лиги. «Тоттенхэм» не побеждал «Челси» в АПЛ с 2018 года.

Следить за матчем «Тоттенхэм» — «Челси» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО Спорт.