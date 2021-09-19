«Тоттенхэм» — «Челси»: онлайн трансляция матча АПЛ
Сегодня, 19 сентября, состоится матч 5-го тура английской премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» на своем поле примет «Челси». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.
«Челси» идет без поражений на старте нового сезона: 3 победы и одна ничья в четырех матчах. В прошлом сезоне «синие» всего раз обыграли соперника в рамках премьер-лиги. «Тоттенхэм» не побеждал «Челси» в АПЛ с 2018 года.
Следить за матчем «Тоттенхэм» — «Челси» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО Спорт.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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