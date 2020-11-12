Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист ESPN Кристиан Мартин.

По информации источника, «красные дьяволы» предложили 35-летнему португальцу перейти в команду следующим летом. Сообщается, что футболист рассматривает эту возможность, а «Ювентус» готов вступить в переговоры по трансферу.

В сезоне-2020/21 Роналду провел за «Ювентус» 5 матчей, на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Ювентус» может расстаться с португальцем летом 2021 года.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.