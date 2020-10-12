«Красные выигрывают трофеи». «Ливерпуль» опубликовал фото Леброна в футболке команды

«Ливерпуль» поздравил форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса с завоеванием титула чемпиона НБА. Официальный Twitter «красных» опубликовал фото знаменитого баскетболиста в футболке действующих чемпионов Англии.

Reds in 2020 ? Winning Trophies#NBAFinals pic.twitter.com/DFY59KZfax — Liverpool FC USA (@LFCUSA) October 12, 2020

«Красные в 2020-м выигрывают трофеи, — говорится в сообщении. В следующем твите написано: «Поздравляем с титулом, «Лейкерс» и Леброн Джеймс!»

В финале сезона-2019/20 «Лейкерс» победили «Майами» (4-2). 35-летний Джеймс ранее дважды становился чемпионом с «Майами» и один раз — с «Кливлендом». Во всех случаях его признавали самым ценным игроком финала.

В шестом матче финала Леброн сделал трипл-дабл — 28 очков, 14 подборов и 10 передач.