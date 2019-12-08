Бывший главный тренер «Баварии» Нико Ковач хочет возглавить «Арсенал», утверждает Goial.com.

Представители 48-летнего хорвата уведомили руководство лондонского клуба об интересе специалиста к должности. Ковач рассчитывает, что его доступность в данный момент может помочь ему занять место во главе команды.

Также он намерен посетить матч 16-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Арсеналом», который пройдет 9 декабря.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр