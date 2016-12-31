16:48 31 декабря 2016 | ФУТБОЛ — Англия

Коутинью признан лучшим бразильским футболистом, играющим в Европе

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Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью признан в 2016 году лучшим бразильским футболистом, играющим в Европе. Он получил традиционную награду Samba d'Or, которую два года подряд до него завоевывал форвард "Барселоны" Неймар. Именно его обошел в голосовании Коутинью в этом году.

Коутинью получил 32,13 процента голосов, а Неймар – 27,88 процента. Замкнул тройку лучших хавбек "Реала" Каземиру (13,35 процента).

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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streletc1783

С новым годом!

21:22 31 декабря 2016

shpasic

а как же Марио Фернандес?!

19:34 31 декабря 2016

Ботаникум

Пока Неймарище был озабочен цветом и фасоном своего "причесона" (ведь без ЭТОГО и футбол не совсем и футбол), Коутинью на совесть ИГРАЛ в ФУТБОЛ и набирал висты, и стал интересен топ-клубам Европы. Жаль, что травмы не обходят Фелипе стороной. А заряжает он по воротам ЗНАТНО!

17:34 31 декабря 2016

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