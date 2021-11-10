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«Рейнджерс» получит 2-3 миллиона фунтов компенсации за переход Джеррарда в «Астон Виллу»

16:35
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Стала известна сумма компенсации за переход главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда в «Астон Виллу».

По данным Daily Record, бирмингемцы заплатят за тренера компенсацию в размере 2-3 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что 41-летний Джеррард к пятнице будет объявлен новым тренером, а также станет самым высокооплачиваемым специалистом в истории английского клуба.

«Астон Вилла» занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ, имея на счету 10 очков.

Дополнительная информация:

https://www.dailyrecord.co.uk/sport/football/football-news/steven-gerrard-rangers-future-live-25421528

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