«Рейнджерс» получит 2-3 миллиона фунтов компенсации за переход Джеррарда в «Астон Виллу»

Стала известна сумма компенсации за переход главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда в «Астон Виллу».

По данным Daily Record, бирмингемцы заплатят за тренера компенсацию в размере 2-3 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что 41-летний Джеррард к пятнице будет объявлен новым тренером, а также станет самым высокооплачиваемым специалистом в истории английского клуба.

«Астон Вилла» занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ, имея на счету 10 очков.