Конте поздравил Кейна с рекордом по голам на выезде в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поздравил нападающего своей команды Харри Кейна с рекордом по числу голов в выездных матчах в английской премьер-лиге.

«Я рад за Кейна, потому что у него очень много моментов в каждом матче, а он, как форвард мирового класса, наслаждается возможностью выступать за команду, в составе которой он может постоянно забивать.

Я думаю, что Харри заслужил выиграть что-то в своей карьере, потому что он — фантастический футболист», — приводит BBC Sport слова Конте.

Во вчерашнем перенесенном матче 16-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:0) Кейн забил гол и стал самым результативным футболистом в выездных матчах в истории лиги. На счету форварда 95 голов в 139 гостевых играх.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни, он забил 94 голов в 243 матчах на выезде.