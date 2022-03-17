Клопп: «Если кто-то еще скажет, что Трент не умеет обороняться, то я растопчу этого человека»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заступился за защитника своей команды Трента Александр-Арнолда.

«Если кто-то еще скажет, что Трент не умеет защищаться, то пусть приходит ко мне и я его растопчу. Мне уже надоело это слышать, я не знаю, что еще должен сделать этот парень, чтобы всех переубедить. Трент отлично сыграл в матче с «Арсеналом» против Мартинелли», — приводит Goal слова Клоппа.

В сезоне-2021/22 Александр-Арнолд принял участие в 35 матчах «Ливерпуля», на его счету 2 гола и 17 результативных передач.

В ночь с 16 на 17 марта «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» (2:0) в перенесенном матче 27-го тура АПЛ.