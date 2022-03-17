«Вест Хэм» хочет бесплатно подписать Ляказетта в летнее трансферное окно

«Вест Хэм» интересуется нападающим «Арсенала» Александром Ляказеттом, сообщает TeamTALK.

По информации источника, «молотобойцы» хотят подписать 30-летнего француза на правах свободного агента в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Ляказетт забил 6 голов и отдал 8 результативных передач в 28 матчах за «Арсенал». Контракт форварда с нынешним клубом действует до конца июня 2022 года.