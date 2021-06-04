Конте не убежден предложением от «Тоттенхэма»
20:31
Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте усомнился в перспективах назначения в «Тоттенхэм», пишет в Twitter журналист Николо Скира.
51-летний специалист не уверен, что нынешний состав «шпор» будет конкурентоспособен в ближайших сезонах.
На данный момент итальянец склоняется к тому, чтобы отказать лондонскому клубу.
В минувшем сезоне тренер привел «Интер» к победе в чемпионате Италии, но покинул клуб, узнав о планах руководства по сокращению финансирования.
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