Конте не убежден предложением от «Тоттенхэма»

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте усомнился в перспективах назначения в «Тоттенхэм», пишет в Twitter журналист Николо Скира.

51-летний специалист не уверен, что нынешний состав «шпор» будет конкурентоспособен в ближайших сезонах.

На данный момент итальянец склоняется к тому, чтобы отказать лондонскому клубу.

В минувшем сезоне тренер привел «Интер» к победе в чемпионате Италии, но покинул клуб, узнав о планах руководства по сокращению финансирования.